Paris Le Baiser Salé île de France, Paris #ReleaseParty – STÉPHANIE LEMOINE – “LOVE LEAVES TRACES” Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

#ReleaseParty – STÉPHANIE LEMOINE – “LOVE LEAVES TRACES” Le Baiser Salé, 28 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 28 octobre 2021

de 21h30 à 23h55

payant

“Quelque part entre Ella Fitzgerald et Patricia Barber, Stéphanie Lemoine a le don de jeter des passerelles entre swing, soul, samba, be-bop ou ballades.”, L’Alsace “Coup de cœur !”, Philippe Desmond, Action Jazz Stéphanie Lemoine voix, Pierre-Antoine Clamadieu piano/rhodes, Laurent Salzard basse, Jeff Ludovicus batterie, Amélie Payen & Eric Fillet chœurs, Hamza Touré sax ténor, Vincent Echard bugle/trompette “Quelque part entre Ella Fitzgerald et Patricia Barber, Stéphanie Lemoine a le don de jeter des passerelles entre swing, soul, samba, be-bop ou ballades.”, L’Alsace “Coup de cœur !”, Philippe Desmond, Action Jazz “Son univers éclectique explore des espaces poétiques où son chant aérien alterne entre français et anglais. Un voyage musical sans frontières entre les genres.” Latins de jazz…& cie “un album aux climats sonores changeants où se distinguent de superbes arrangements de cuivres, cordes et chœurs.” Latins de jazz…& cie Chanteuse auteure compositrice, Stéphanie Lemoine offre à travers sa musique et ses textes, sa vision éclectique du jazz, un captivant mélange, sans frontières entre les genres. Sa voix à la fois aérienne, chaude et puissante, son énergie maîtrisé à l’extrême dans ses improvisations radieuses, sont un voyage épris d’âme et de générosité. Sa musique est une véritable rencontre de styles, de genres et de compositions plus personnelles. Ouvrir le jazz aux influences d’aujourd’hui constitue son approche. Avec Love Leaves Traces, son second album, elle nous invite dans son univers Jazz Pop Nu Soul recomposé. Chanteuse passionnée, laissez-vous embarquer dans son univers riche de différences et de sensibilité. https://www.youtube.com/watch?v=HFP2o8c7Ljo Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

