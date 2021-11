Release Party THE WARM LAIR – DEUS EXX MACHINA L’intermediaire, 20 novembre 2021, Marseille.

Release Party THE WARM LAIR – DEUS EXX MACHINA

L’intermediaire, le samedi 20 novembre à 20:30

Venez à l’Intermediaire à Marseille fêter la Sortie du premier album de The WARM LAIR : “RIDE On Our Side”, avec les concerts de Deus Exx Machina et de The Warm Lair ! Pour cette occasion des T-shirts et Albums seront a gagner ! **THE WARM LAIR** • Hard Rock / Western Heavy Metal Groupe de Hard Rock / Heavy Metal fondé en 2016, The Warm Lair auto-produit son premier EP “Reach The Fire” en 2017, un 6 titres aux couleurs Hard, Heavy et Bluesy qui le conduit à faire l’ouverture du South Trooper Festival en Septembre 2018. Pour promouvoir les titres de son EP, le groupe a sorti des clips à partir d’images de lives, de mise en scène ou même avec des dessins animés. The Warm Lair joue vite et fort, son style est caractérisé par des guitares nerveuses et incisives au influences old-school soutenues par une section rythmique solide et puissante au jeu plus moderne. En 2020 The Warm Lair décide d’aller plus loin et d’ajouter des nuances de western à ses compositions et, en 2021, un Album est enregistré. Ce dernier sur le point de sortir, les jeunes loups du Sud de la France sont de retour, prêts à arpenter les routes et mettre le feu aux scènes. ➙ Youtube : [https://www.youtube.com/channel/UChnun_E4seEDIbwh5yDzCuQ](https://www.youtube.com/channel/UChnun_E4seEDIbwh5yDzCuQ) ➙ Facebook : [https://www.facebook.com/thewarmlair/](https://www.facebook.com/thewarmlair/) ➙ Instagram : [https://www.instagram.com/the_warm_lair/](https://www.instagram.com/the_warm_lair/) ➙ Site internet : [https://www.thewarmlair.com/](https://www.thewarmlair.com/) **DEUS EXX MACHINA** • Rock / Rock Francophone Deus Exx Machina est un groupe de Rock Français formé par, Patrick, Denis et Richard. Leur style est éclectique et sans restriction musicale. En Septembre 2019 le groupe sort son premier EP et complète ensuite ses 6 premiers titres pour sortir son album “Deus Exx Machina” en Mai 2021. ➙ Youtube : [https://www.youtube.com/channel/UC_sbE8J-niPc7Wly7IHvqNg](https://www.youtube.com/channel/UC_sbE8J-niPc7Wly7IHvqNg) ➙ Facebook : [https://www.facebook.com/dem.music/](https://www.facebook.com/dem.music/) ➙ bandcamp : [https://deusexxmachina.bandcamp.com/](https://deusexxmachina.bandcamp.com/)

♫♫♫

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T23:59:00