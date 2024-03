Release Party Technopolice Leda Atomica Musique Marseille, vendredi 5 avril 2024.

Technopolice est fier de vous présenter son nouvel EP “In your Pocket” au Leda Atomica le Vendredi 05 Avril 2024.

« In Your Pocket » : nouvel EP le 5 avril 2024 (Autoproduction)

FFO : Parquet Courts, Fontaines DC, IDLES, Devo, Wire…

Les Jolis, The Dolipranes, La Flingue, Pogy et les Kefars, Tomy and the Cougars, Calvitie… Vous l’ignoriez peut-être, mais la période fin 2000’s-début 2010’s vit déferler une résonnante vague punk underground sur la scène Marseillaise.

Né bien après ce phénomène, Technopolice est animé par la même envie d’en découdre

que ses aînés.

Son nouvel EP In Your Pocket se révèle digne de cet héritage, avec une attitude cabocharde qui ne trompe pas.

Léo (Rahewl), Jules (La Flemme), Zacharie(Délicieux Enfant) et Charles (Avenoir, ex-SovoX) chantent les rues de la cité phocéenne et la réalité de leur génération.

Pourtant, nulle envie de se retenir d’ajouter des influences indie et pop à l’efficacité de leurs morceaux !

+DJ SET : Dj Simone pour animer la soirée !

En vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=3G06VXR37vQ

