Trois ans après un premier album remarqué « Traversée », Körinn Pierre-Fanfan nous dévoile « Rêver ». « Rêver » est une invitation à garder le cap, une brèche possible dans nos quotidiens saturés, envisager de possibles renouveaux. Ce second album est au croisement de nombreuses cultures, du gwo-ka, du jazz, de la pop, créant ainsi de nouvelles variations musicales qui sont autant de transports et ravissements. L’artiste puise son inspiration de son île natale, la Guadeloupe, en-rhizome l’espace caribéen à l’universel. Voilà l’aventure à laquelle nous convie Körinn Pierre-Fanfan pour cette Release Party ! Avec : Körinn Pierre-Fanfan : Chant Ruddy Boa : Piano Jean-Christophe Raufaste : Basse Kristof Négrit : Batterie La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

