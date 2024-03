Release Party : Pamela Badjogo à La Boule Noire La Boule Noire Paris, mercredi 13 mars 2024.

Le mercredi 13 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

Prévente : 18 euros

La princesse de l’afro-pop bantoue Pamela Badjogo revient avec un nouvel album avec des invités prestigieux dont Pat Thomas en featuring, et Kelly Khumalo. Après une tournée aux quatre coins du globe !

Au sein de ce disque, la chanteuse gabonaise chante dans sa langue maternelle le bakaningui, puis dans les traditions rythmiques ancestrales de son pays et d’Afrique de l’Ouest (où elle a passé plus de 10 ans en tant que choriste de Salif Keita, Tiken Jah et Oumou Sangaré…). Préparez-vous à 1H30 de show survolté ou les sonorités bwiti, pygmées, et mandingues se mêlent aux univers new-highlife et afrobeats actuels, ces styles nigérian et ghanéen en pleine effervescences sur tout le continent Africain et sur la planète. L’orchestration est minutieuse, rythmée.

Avec cet Pamela Badjogo confirme son statut de princesse des sonorités et traditions Bantu en nous promettant une masterpiece musicale qui célèbre la richesse et la beauté culturelle de l’Afrique, tout en explorant les récits personnels et universels qui résonnent avec chacun d’entre nous.

La Boule Noire 118 Boulevard de Rochechouart 75018

Métro -> 2 : Pigalle (Paris) (189m)

Bus -> 4054 : Rochechouart – Martyrs (Paris) (52m)

Vélib -> Rochechouart – Martyrs (24.12m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://laboule-noire.fr/pamela-badjogo/ https://www.facebook.com/pamelabadjogo https://www.facebook.com/pamelabadjogo https://laboule-noire.fr/pamela-badjogo/

Release Party Pamela Badjogo @ La Boule Noire