191 Manhattan, le mercredi 18 mai à 20:00

Le 191 Manhattan organise une soirée exceptionnelle réunissant 2 groupes de la scène marseillaise : « Nnyls » et « The Sunny Glades » Suite à la sortie de leurs 2ème EP au mois d’avril 2022, les 2 formations s’installent au 191 MANHATTAN pour préparer une Release Party haute en couleur le mercredi 18 Mai 2022. Plus de 2h de musique, de découverte et de partage. NNYLS (Folk – Pop – Indie Rock / Marseille) NNYLS né en 2016, porté par Jérôme Mayençon, artiste natif du sud de la France, et entouré d’amis musiciens évoluant entre Marseille, Avignon et Göteborg. « 3 », le 1er album nous propose un voyage dans un univers très personnel, naviguant entre sonorités folk américaines et mélodies brit pop, où la contrebasse côtoie la mandoline, où les violoncelles échangent avec les guitares acoustiques, banjos et autres dobros.. Pour son second opus, « I.W.H.Y », définitivement plus Indie Rock, l’équipe s’est amusée à jongler avec les sons électroniques, les guitares électriques et les sonorités folk tout en gardant l’essence même de ce qu’est NNYLS, une guitare et une voix. Plus d’une 20aine de concerts à leur actif, en formation complète ou réduite, des salles et festivals incontournables aux 1ères parties, les 5 de NNYLS sont plus qu’excités à l’idée d’interpréter les chansons de ce 2ème EP, là où elles prendront tout leur sens, sur scène.. *Facebook > [https://www.facebook.com/Nnyls13](https://www.facebook.com/Nnyls13) *Youtube> [https://www.youtube.com/channel/UCeInngywT9jgko8zmB7x6RA](https://www.youtube.com/channel/UCeInngywT9jgko8zmB7x6RA) The Sunny Glades (Indie – Folk – Americana / Marseille) “Au cours d’une vie, des événements ont lieu et des rencontres se font, des routes se croisent et des projets peuvent émerger.” The Sunny Glades est un groupe de musique Indie-Folk & Americana, né pendant le confinement de mars 2020 durant lequel Yann Lamballée & Manuel Julvez ont décidé de collaborer à la création de chansons originales avec une équipe d’amis musiciens : Camille Papain (Violon), Jérôme Mouriez (Batterie / Percussions) et Denis Frangulian (Basse / Contrebasse). ​Ils se sont filmés pendant les enregistrements et ont partagé ces vidéos sur les réseaux sociaux. Suite à l’enthousiasme rencontré et au plaisir de travailler ensemble, ils ont décidé de monter ce magnifique projet !! The Sunny Glades propose aujourd’hui deux EP disponibles sur toutes les plates-formes de streaming audio ainsi que plusieurs vidéos sur YouTube, d’un répertoire de chansons originales faisant la part belle aux guitares, violons et voix, un son acoustique soyeux mais dynamique ! Après de nombreux mois sans concerts et sans public…, ils ont hâte de défendre leurs chansons sur scène. * Website > [https://www.thesunnyglades.com](https://www.thesunnyglades.com) * Facebook > [https://www.facebook.com/thesunnyglades](https://www.facebook.com/thesunnyglades) INFOS PRATIQUES * Tarif 15 euros * Prévente Billetterie : [https://www.billetweb.fr/release-party-the-sunny-glades-nnyls](https://www.billetweb.fr/release-party-the-sunny-glades-nnyls) * Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h. * Capacité limité = 120 personnes MAX * Concert debout * Ouverture des portes 19h * Début des concerts 20h30 * Bar sur place

15€

191 Manhattan 191 boulevard de la Valbarelle 13011 Marseille Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T20:00:00 2022-05-18T23:30:00