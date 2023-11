Release party : Le jardin des délices -Leïla Martial et Valentin Ceccaldi Le 360 Paris Music Factory Paris, 20 novembre 2023, Paris.

Le lundi 20 novembre 2023

de 20h30 à 22h00

.Tout public. payant

Un formidable duo sous le nom de « Fil », vous présente leur nouveau projet : Le jardin des délices.

Tel deux funambules avançant l’un vers l’autre sur un fil tendu entre chanson (Barbara, lesBeatles), musique classique (Fauré, Poulenc, Purcell) et musique improvisée, Leïla Martial et Valentin Ceccaldi nous offrent le meilleur de leur art : une parfaite osmose poétique !

Après quelques années de mise entre parenthèse, ils ont renoué à l’automne pour deuxc oncerts exceptionnels donnés à Jazzdor Strabourg et D’jazz Neverset puis enregistré un album qui sortira en septembre 2023 sur le fameux label hongrois BMC records.

Repérée en 2009 où elle remporte le premier prix de soliste au Concours de la Défense (pour la première fois décerné à une chanteuse), Leila Martial a fait une entrée remarquée sur la scène jazz en 2011, avec son premier album «Dance Floor ». La presse, unanime, a salué l’originalité du propos, un jazz hyper-dynamique ouvert aux influences des musiques actuelles. Les prestations scéniques spectaculaires ont permis de découvrir une personnalité particulièrement attachante, expressive, rompue à l’art de la scène. Son parcours éclectique est marqué par ses collaborations avec Anne Pacéo, puis récemment avec l’ONJ, et par une trajectoire au long cours avec le groupe Baa Box, qui lui vaut d’être récompensée en 2019 et 2020 par l’Académie du Jazz et par les Victoires du Jazz.

Valentin Ceccaldi est un instrumentiste exceptionnel mu par une insatiable curiosité pour toutes sortes de musiques et de rencontres. Il est devenu en quelques années l’un des musiciens les plus actifs de la scène du jazz contemporain, très actif notamment au sein du Tri Collectif. Leur première rencontre sur scènes remonte à décembre 2014, lorsqu’ils firent sensation lors de la soirée TSF jazz à l’Olympia, donnant une interprétation audacieuse de Left Alone.

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris

Contact : https://le360paris.com/evenement/leila-martial-fil/

Leila Martial