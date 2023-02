Release Party Istres Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Eisenover façonne un univers à la fois familier et singulier au rock alternatif.

Sa musique baigne dans une atmosphère oppressive proche de l’industrielle, à l’agressivité diffuse, aux mélodies parfois dissonantes et laissant toujours une place à l’expérimentation.

Ses morceaux se veulent un miroir déformant du monde dans lequel nous vivons, oscillant entre des points de vue extrêmes et radicalement neutres.

Le tout scandé sur des rythmes mécaniques où s’entremêlent basses menaçantes, guitares acérées, synthétiseurs glaciaux et samples anachroniques.

Basé à Marseille, Riverman, groupe mulot-générationnel dont les 5 membres sont originaires des quatres coins du pays, propose un rock mélodique et entêtant aux accents folk qui fera voyager son auditeur dans les grands espaces ou sur les traces de Jack Kerouac. Musicalement proche du style Americana, Riverman aime jouer avec les émotions, tantôt sombre, tantôt lumineux mais toujours avec les tripes. Les chansons sont la star du groupe. Vamos ! La release party est une soirée découverte offerte au public de l’Usine avec les 2 groupes lauréats du tremplin Entrenscène du centre Social Pierre Miallet : EINSENOVER et RIVERMAN. Venez nombreux découvrir ces talents en devenir. +33 4 42 56 02 21 Route De Fos – RN 569 L’Usine Istres

