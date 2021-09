Marseille Le Molotov Bouches-du-Rhône, Marseille Release party : GUNSTON – Atlas 21 LP + BRK & Bacon Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

[http://www.soundcloud.com/baconbaconbaconbacon](http://www.soundcloud.com/baconbaconbaconbacon)www.soundcloud.com/brk-music)](http://www.soundcloud.com/gunston)1 LP) Accès uniquement sur prévente ! Né sous le soleil mais bercé dans l’ombre, Gunston est un producteur au secret le mieux gardé de la Côte d’Azur. Vétéran du milieu drum&bass Français, il débute la production au début des années 2000. Aujourd’hui, il nous livre son premier album “ATLAS 21” sur Hyperactivity Music. Depuis son EP “Smart Project” sorti en janvier 2017 pour l’inauguration du label de BRK, l’album ATLAS 21 est une nouvelle étape importante pour Hyperactivity. Un véritable projet transversal entre Gunston (le producteur), BRK (boss du label) et AMO qui a réalisé la cover sur une toile de 120×120 cm. LINE UP : GUNSTON (Hyperactivity Music) www.soundcloud.com/gunston BRK (Hyperactivity Music / Chinese Man / Lost / 4 corners) www.soundcloud.com/brk-music BACON (Hyperactivity Music) www.soundcloud.com/baconbaconbaconbacon Tarif : 6 euros + frais de loc. Billetterie limitée à 200 places – Accès uniquement sur prévente : [https://www.weezevent.com/release-party-gunston-atlas-21](https://www.weezevent.com/release-party-gunston-atlas-21)… Pass sanitaire requis. La preuve par QR code d’un test antigénique ou PCR de -72h, d’un parcours vaccinal complet, ou d’un certificat de rétablissement du COVID 19. [https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire)

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille

