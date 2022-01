Release Party Greg Novan Centre Culturel John-Lennon Eyjeaux Catégories d’évènement: Eyjeaux

Centre Culturel John-Lennon, le samedi 19 février à 20:30

**Greg Novan** « Auteur-compositeur et guitariste originaire de Limoges, installé à Paris, Greg Novan se fiche des genres autant qu’il aime la musique. Tantôt folk, tantôt rock et souvent psychédélique, il convoque Grateful Dead, Jonathan Wilson ou encore Pink Floyd dans des compositions aux paroles énigmatiques, aux guitares savoureuses et aux mélodies enivrantes. Il présentera son premier EP au CCM John Lennon le 19 février. » **Bobby Dirninger** « Bobby Dirninger est chanteur-auteur-compositeur de Blue et de Folk. Plus qu’une voix, c’est une âme qui transpire la musique. Jusqu’à récemment, Il fait partie des rares musiciens français à avoir obtenu une vraie reconnaissance outre Atlantique lorsqu’en 2010, « French Connection », son album avec la Blueswoman Zora Young s’est classé N°1 aux Charts Blues américains (Living Blues Charts). » **Tarifs : Réservation magasin ou internet 12€ + 1.5€ de frais (Weezevent, SeeTickets, FNAC, Point show…).** **Sur place : 15€** Avec l’association Horizons Croisés Les Centres Culturels ne font pas de billetterie pour ce spectacle [https://www.youtube.com/watch?v=cVOJWMQuMrw](https://www.youtube.com/watch?v=cVOJWMQuMrw) Pour la sortie de son Premier EP, Greg Novan invite Bobby Dirninger sur la scène du Centre Culturel John-Lennon. Centre Culturel John-Lennon 41, ter route de feytiat, 87000 Limoges Eyjeaux Haute-Vienne

