Release Party Esparto La Fabulerie Marseille 1er Arrondissement, samedi 30 mars 2024.

Esparto, nous célébrer Sortie du nouvel EP.

Après “Moderne Western”, porté en solo sur scène et en première partie de plusieurs têtes d’affiches de renom (Ayo, General Elektriks, La Caravane Passe…) Pierre Esparto revient début 2024 entouré de ses deux musiciens.



Mieux connaître les rouages de notre nature profonde, désapprendre nos conditionnements et s’élever ensemble, voici le propos de ce nouveau projet, voici bien de quoi Nous célébrer …



On retrouve naturellement des textes conscients, dictés par une voix rassurante et des mélodies pop de caractère. Une guitare tribale aux accents gipsy, la forêt primaire dans les claviers synth-Pop de Samuel Diouf et le rituel des tambours frappent le pouls sur la batterie de Jérémi Martinez. Il est enfin venu le temps de nous célébrer.



Le nouveau disque d’Esparto a pour but de vous apporter joie, légèreté et liberté, qu’il soit un compagnon agréable sur votre chemin de vie. Le tour de force du disque c’est peut-être l’envie d’appuyer sur « replay » à la fin de la toute première écoute car les refrains résonnent en nous. Ils nous raisonnent aussi et à l’instar de la pochette du disque, nous invitent au partage et à l’exploration de l’imaginaire collectif. 5 5 EUR.

Début : 2024-03-30 19:30:00

fin : 2024-03-30 22:00:00

La Fabulerie 10 Bd Garibaldi

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

