les vivres de l’art, le samedi 26 juin à 16:00

Les Vivres de l’Art et Musique d’Aperitif présentent, Release party du nouvel album de VIDEODROME avec KAP BAMBINO Dj Set, MANDINGO et PISCINE + Art Market / Village créatif. **Videodrome** (Post punk, synth punk) « une approche brutale et pourtant ultra catchy d’un punk synthétique dont on avait oublié l’efficacité quelque part au milieu des années 2000 » (Les Inrocks) « frénétique trio synth-punk qui renvoie au meilleur de Lost Sounds ou de Terror Visions » (Noisey/Vice) Après avoir défendu un premier album éponyme aux quatre coins de l’Europe pendant plus de deux ans et partagé la scène avec des incontournables tels qu’Eagulls, Protomartyr, Rendez Vous ou encore Crack Cloud, Videodrome revient confirmer sa position de grands prêtres cathodiques du post punk bordelais avec un second album sortit quelques jours avant le confinement de mars 2020 et jusque alors privé de release party. **KAP BAMBINO** (DJ Set) « Kap Bambino reste ténébreux, mais déborde toujours de cette éclatante énergie vitale si singulière. Celle de jongler avec des sonorités connues, des allusions à l’euro-dance, des suggestions hardcore… » Il semblait impossible de ne pas couronner cette journée tournée vers la scène locale par un dj set du duo qui a imposé la domination des synthétiseurs dans un imaginaire sonore subversif dominé par les guitares punk, tout en portant l’étendard de l’underground bordelais sur les scènes des festivals du monde entier. **PISCINE** (Math Rock) Piscine c’est deux guitares, une batterie, pas de chant. Et ça tape fort, comme un bon plat du 10 mètres. Un second album à paraitre très vite **MUSIQUE D’APERITIF** (DJ Set) C’est quand la farce dure plus de 8 ans. La grande blague. Une version transatlantique teuf-orientée d’une campagne présidentielle qui dérape et proclame la bouffonnerie au siège d’un pays. Qui nous aurait cru. Pas nous-même, sans ambition, si ce n’était celle de faire la fête et de la faire à notre façon. Tant qu’on était ensemble, à peu près tous sur la même longueur d’onde pour se faire confiance et aller jusqu’au bout des choses.

les vivres de l'art 4 rue achard, bordeaux



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T16:00:00 2021-06-26T23:00:00