Release Party de Mamadjo Z.A. L’Écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, samedi 25 mai 2024.

Présent sur les scènes du Grand Est français depuis une dizaine d’années, le groupe Mamadjo a su s’imposer grâce à une musique alliant un rock puissant aux accents pop et modernes. Après la sortie de leur EP ‘’ Back From The Edge ‘’ en 2019 puis une période marquée par la covid, le groupe prépare un prochain opus, explorant de nouvelles sonorités et affirmant sa fibre indie rock. Sa sortie est prévue pour le printemps 2024. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-25

Z.A. L’Écu Echo System

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@echosystem70.fr

