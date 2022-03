Release Party Compilation Class’Eurock 2021 Les Arcades Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Release Party Compilation Class’Eurock 2021 Les Arcades, 2 avril 2022, Aix-en-Provence. Release Party Compilation Class’Eurock 2021

Les Arcades, le samedi 2 avril à 19:00

Comme pour clôturer cette édition, l’association Aix’Qui vous invite au showcase des lauréats 2021. Cette réunion se déroulera le samedi 2 avril au QG de l’association Aix’Qui : Les Arcades ! Au cours de cette soirée, vous pourrez (re)découvrir nos lauréats en mode showcase ainsi que le tout nouveau format de la compilation Class’Eurock. Et non, vous ne rêvez pas ! La compilation Class’Eurock 2021 est bien disponible sous la forme d’un vinyle ! Véritable témoignage de l’aventure de nos lauréats, retrouvez leurs titres enregistrés au cours du stage Class’Eurock. Restauration sur place Le Chef Fred fera de votre passage aux Arcades un véritable moment de convivialité ! Au menu, il vous proposera ses meilleures spécialités créoles : Rougail Saucisse, piment maison et bien d’autre encore ! Entrée : 2 € Entrée + cadeau exceptionnel : 20 €

