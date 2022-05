Release Party – Comme John Cournon-d’Auvergne Cournon-d'Auvergne Catégories d’évènement: Cournon-d'Auvergne

Puy-de-Dôme

Release Party – Comme John Cournon-d’Auvergne, 24 mai 2022, Cournon-d'Auvergne. Release Party – Comme John La Baie des Singes 6 avenue de la République Cournon-d’Auvergne

2022-05-24 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-24 22:30:00 22:30:00 La Baie des Singes 6 avenue de la République

Cournon-d’Auvergne Puy-de-Dôme Cournon-d’Auvergne EUR 10 Le duo clermontois Comme John vient tout juste de sortir son nouvel EP Eté 80 . r nPour fêter cela, les 2 soeurs vous donnent rendez-vous le 24 mai à 20h30 à la Baie des Singes pour un concert exceptionnel et unique. contact@commejohn.fr +33 6 87 12 30 00 https://bit.ly/CommeJohnReleaseParty La Baie des Singes 6 avenue de la République Cournon-d’Auvergne

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Cournon-d'Auvergne, Puy-de-Dôme Autres Lieu Cournon-d'Auvergne Adresse La Baie des Singes 6 avenue de la République Ville Cournon-d'Auvergne lieuville La Baie des Singes 6 avenue de la République Cournon-d'Auvergne Departement Puy-de-Dôme

Release Party – Comme John Cournon-d’Auvergne 2022-05-24 was last modified: by Release Party – Comme John Cournon-d’Auvergne Cournon-d'Auvergne 24 mai 2022 Cournon-d'Auvergne Puy-de-Dôme

Cournon-d'Auvergne Puy-de-Dôme