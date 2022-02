Release party « Asphalte » de Edmond Truand Les 9 Salopards Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Release party « Asphalte » de Edmond Truand Les 9 Salopards, 25 février 2022, Marseille. Release party « Asphalte » de Edmond Truand

Les 9 Salopards, le vendredi 25 février à 21:00

A l’occasion de la sortie de « Asphalte », mixtape tunée par Edmond Truand, Cœur sur toi vous propose de faire la teuf chez les 9 salopards ! Au programme, trois sets afin de vous faire démarrer les weekend sur les chapeaux de roues : – UBZK (musique vroum vroum) – Genoux Cassés (happy dark wave) – Edmond Truand (electro tuning) Vous pourrez vous procurer la cassette sur place. Cette cassette est l’accessoire idéal pour briller dans votre Twingo sur le parking d’Intermarché. Entrée libre.

Entrée libre

♫♫♫ Les 9 Salopards 9 rue de l’arc, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T21:00:00 2022-02-25T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Les 9 Salopards Adresse 9 rue de l'arc, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Les 9 Salopards Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Les 9 Salopards Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Release party « Asphalte » de Edmond Truand Les 9 Salopards 2022-02-25 was last modified: by Release party « Asphalte » de Edmond Truand Les 9 Salopards Les 9 Salopards 25 février 2022 Les 9 Salopards Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône