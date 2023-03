Release Party Arnane Sous Le Marronnier L’ACCORDEUR, 24 juin 2023, Saint-DENIS DE PILE.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) SAMEDI 24 JUIN À 19H RELEASE PARTY ARNANE SOUS LE MARRONNIER Une pop mélancolique émerge lorsque Ronan Le Borgne se plonge dans ses compos durant la trêve de son groupe bordelais [idwan]. En effet, après 10 ans partagés, deux albums et de nombreux concerts dont quelques premières parties (Mass Hystéria, Deportivo), le groupe est en pause. Un simple looper et sa guitare pour canaliser les flux créatifs : le projet prend forme et sera solitaire. Une envie de se frotter à la scène sans artifice pour se raconter et rencontrer son public. Musique enveloppante et rythmique métronomique, textes poétiques et profonds, ornements rocks, chœurs samplés et nappes électro pour l’atmosphère, c’est sous le nom d’ aRnane qu’il se lance seul en scène afin de faire découvrir son univers envoûtant. Un premier EP « Summer bye » est sorti en 2018 et un album « Trévignon » actuellement en préparation avec Paul Magne (Cocoon, I am Stramgram) – sortie prévue en Juin 2023. Si vous écoutez : Romain Humeau, Deportivo, Luke Le foodtruck El Bocata sera sur place pour proposer de la restauration pour cette soirée dans la cour de l’Accordeur, sous son vénérable marronnier ! Release Party Release Party

L’ACCORDEUR Saint-DENIS DE PILE 15 route de Paris 33910

