Release Party 30 ans Natacha Tertone la Cave aux Poètes Roubaix, vendredi 5 avril 2024.

➪ VENDREDI 05 AVRIL 20H

◣NATACHA TERTONE◢

24 ans après, Natacha Tertone de retour à la Cave aux Poètes

Étoile filante du début des années 2000 (lauréate du Fair 2002), Natacha Tertone revient en duo en 2024 avec sa chanson indé née de la collision entre l’univers classique et minimaliste de Natacha (voix et claviers) et l’esthétique rock de Bruno (batterie et machines). Au programme du binôme, du live dès le printemps 2024 pour accompagner la réédition de l’album “Le Grand Déballage” et son arrivée sur les plateformes, en préliminaires d’un nouvel opus, prévu début 2025. Toujours dans le registre de l’intime, sans concession, mais avec une plume plus acérée. Toujours dans une recherche intègre et singulière de matière sonore organique avec des élans tantôt bruitistes, tantôt orchestraux, pour disséquer l’émotion dans ses plus subtils recoins. Toujours en flirtant avec le vertige et la tête enivrée de ritournelles grinçantes et détraquées.

◣THE REED CONSERVATION SOCIETY◢

Le groupe Verone, découvert il y a 19 ans grâce à un coup de cœur dans Libé, a évolué de manière surprenante. Les membres ont exploré divers projets musicaux, dont The Reed Conservation Society (TRCS). Mené par Stéphane Auzenet et Mathieu Blanc, le groupe a sorti trois EP en anglais avant leur premier album, « La société de préservation du roseau ». Malgré leur érudition musicale, TRCS reste ancré dans son époque, abordant des thèmes sombres dans des compositions pop chatoyantes. Le premier single, « Pylônes », symbolise la fin de la civilisation. L’album, imprégné de références à la nature, explore des sujets post-apocalyptiques et offre une palette musicale variée. Des invités tels que Natacha Tertone et Vincent Mougel contribuent à la richesse sonore. TRCS clôture son parcours en revenant à ses débuts, soulignant que l’importance réside dans les aventures et la beauté du chemin plutôt que dans l’issue finale.

◣JEANCRISTOPHE avec Simon Fache au piano◢

Jean-Christophe CHENEVAL est musicien et compositeur, aussi bien pour la scène que pour le disque ou la télévision. Il écrit et joue également des spectacles destinés au jeune public

Sous le nom de JEANCRISTOPHE il mène une carrière de chanteur et d’auteur littéraire. Après avoir sorti 2 albums (L comme lui et Ma vie en rose), et 2 livres (Dos au mur,publié aux éditions de l’Offcine, sélection offcielle du prix du marais 2008, et I IL II L, aux éditions Romy Lopss), il sort en 2021 un nouvel EP de 7 titres intitulé Où est la joie ? Le 25 juin 2023 marque la parution de son troisième livre et premier roman, L’etrange projet d’Oscar Phenangiele.

2024 marquera quant à elle son retour à la scène comme chanteur, et la sortie d’un nouvel album.

info@caveauxpoetes.com

03 20 27 70 10

la Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

