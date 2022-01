Release – Noémie Chauvet Passage Graslin Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Exposition dans les vitrines d’Open It du 1er au 30 juin 2022 :tous les jours 24h/24 Décrire un état, lui prêter une forme, un tracé, parcourir des espaces de saturations et de vides, pour lui offrir une légitimité : c’est dans cette démarche que s’inscrit Noémie Chauvet, artiste nantaise.Ses oeuvres, territoires d’actions et tentatives réversibles, fondent ce ‘’Release’’ et le façonnent.‘’Release’’ amène au sublime, à l’intense, à l’étrange ou bien la supposition, mais qu’en est-il de sa représentation ? Le champ de l’interprétation apparaît alors et l’exposition devient illusion. Il s’agit de faire l’expérience, dans un mouvement artistique fondé sur un conditionnel constant. Dans le cadre du programme « 20 ans, 77 artistes – Prix des Arts Visuels »Noémie Chauvet a été lauréate du Prix des Arts Visuels 2017. Passage Graslin adresse1} Centre-ville Nantes 44000



