2022-06-09 19:00:00 – 2022-06-09 20:30:00

Haguenau EUR Immersion sensorielle et plénitude au milieu des arbres, une invitation à la détente en toute légèreté lors de cette séance de relaxation du soir, une séance pour souffler, respirer, dénouer ! Profiter d'un moment de quiétude ! Installez vous confortablement, fermez les yeux et laissez la détente s'installer… Pensez à ramener des vêtements confortables, serviette, une bouteille d'eau, chaussures de marche/baskets. Merci de vous inscrire par mail ou par téléphone !

cette séance de relaxation du soir, une séance pour souffler, respirer, dénouer ! Profiter d’un moment de

+33 6 07 60 62 49

