39150 EUR 16 20 Relaxation sonore, pour adultes et enfants, animé par Charlotte Bertolini, sonothérapeute et énergéticienne professionnelle. RDV les 19 et 22 octobre, puis 09 novembre, 07 et 10 décembre au dojo pour une séance d’une heure environ, d’accueil en douceur pour un moment de lâcher prise et de ressourcement. Pour adolescents et adultes, à partir de 12 ans.

L’inscription est obligatoire (pour un accueil de qualité d’un petit groupe) au 06 89 73 35 61. prévoir une tenue confortable, un tapis de yoga si possible et un châle ou une couverture. charlotteberto39@gmail.com https://www.lavoieducoeur-energie.fr/contact Rue des Rochats Dojo municipal Saint-Laurent-en-Grandvaux

