Relaxation sonore et vibratoire aux bols tibétains

Relaxation sonore et vibratoire aux bols tibétains



2022-11-04 – 2022-11-04 EUR 15 Accordez vous une pause, profitez d’un moment rien que pour vous, laissez vous bercer par les sons et vibrations des bols tibétains.

Contre-indications aux personnes ayant des tiges en métal ou pace maker et une sensibilité auditive.

A partir de 16 ans. Séance collective en petit groupe.

Apportez 1 ou 2 coussins, une couverture et un tapis épais pour être confortable.

Réservation obligatoire.

dernière mise à jour : 2022-10-08

