Saint-Étienne-du-Rouvray Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Relaxation sonore et gestion du stress Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

Seine-Maritime

Relaxation sonore et gestion du stress Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Saint-Étienne-du-Rouvray. Relaxation sonore et gestion du stress

Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray, le jeudi 22 juillet à 14:00

« Le stress survient quand on est « ici » et qu’on veut être « là-bas », c’est à dire quand on est dans le présent tout en voulant être dans le futur, c’est une fêlure qui vous déchire de l’intérieur. » Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. La séance d’une heure se découpe en deux parties. Une première composée d’une courte séance de relaxation sonore pour appréhender l’état de relaxation. Une seconde pour s’initier aux bases de la relaxation permettant d’apprendre à gérer son stress, selon les principes suivants : s’éveiller aux sensations, aux émotions, aux pensées améliorer notre gestion des émotions et des pensées développer notre conscience, avec calme et clarté entrer en rapport avec eux sans jugement, et avec bienveillance. Animé par Le Murmure des arbres

Gratuit – Inscription obligatoire

Une heure dans la forêt pour appréhender et gérer son stress Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Chemin des Cateliers, Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-22T14:00:00 2021-07-22T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Adresse Chemin des Cateliers, Saint-Étienne-du-Rouvray Ville Saint-Étienne-du-Rouvray lieuville Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray