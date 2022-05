Relaxation sonore en forêt, 17 mai 2022, .

Relaxation sonore en forêt

2022-05-17 – 2022-05-17

EUR 20 20 Laissez vous porter par le son unique et apaisant des bols tibétains… un véritable moment pour soi de détente et d’apaisement en harmonie avec la nature …avant le goûter dans la forêt !

Séance d’1h30

Prévoir une serviette ou un tapis de yoga, de l’anti-moustique et une bouteille d’eau.

+33 5 56 22 80 46

