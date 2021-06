Asserac Point animation devant la plage de Pont-Mahé 44410 Asserac Asserac, Loire-Atlantique Relaxation sonore aux bols tibétains Point animation devant la plage de Pont-Mahé 44410 Asserac Asserac Catégories d’évènement: Asserac

Loire-Atlantique

Relaxation sonore aux bols tibétains Point animation devant la plage de Pont-Mahé 44410 Asserac, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Asserac. Relaxation sonore aux bols tibétains

du lundi 5 juillet au lundi 26 juillet à Point animation devant la plage de Pont-Mahé 44410 Asserac

Les bols tibétains sont forgés avec 7 métaux différents, sensés symboliser les 7 chakras, c’est ce qui leur confère leur « pouvoir ». Les bienfaits sont l’amélioration du sommeil, la libération des tensions corporelles, le lâcher prise mental et l’amélioration de la concentration. A partir de 10 ans. Tenue assez chaude et confortable, un drap de bain ou bien un tapis et une petite couverture.

Public

Les bols tibétains sont forgés avec 7 métaux différents, sensés symboliser les 7 chakras, c’est ce qui leur confère leur « pouvoir ». Les bienfaits sont l’amélioration du sommeil, la libération d… Point animation devant la plage de Pont-Mahé 44410 Asserac Point animation devant la plage de Pont-Mahé 44410 Asserac Asserac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-05T19:00:00 2021-07-05T19:45:00;2021-07-12T19:00:00 2021-07-12T19:45:00;2021-07-19T19:00:00 2021-07-19T19:45:00;2021-07-26T19:00:00 2021-07-26T19:45:00

Détails Catégories d’évènement: Asserac, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Point animation devant la plage de Pont-Mahé 44410 Asserac Adresse Point animation devant la plage de Pont-Mahé 44410 Asserac Ville Asserac lieuville Point animation devant la plage de Pont-Mahé 44410 Asserac Asserac