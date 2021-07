RELAXATION SONORE AUX BOLS TIBÉTAINS Assérac, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Assérac.

Assérac Loire-Atlantique

Les bols tibétains sont forgés avec 7 métaux différents, sensés symboliser les 7 chakras, c’est ce qui leur confère leur « pouvoir ». Les bienfaits sont l’amélioration du sommeil, la libération des tensions corporelles, le lâcher prise mental et l’amélioration de la concentration.

A partir de 10 ans. Tenue assez chaude et confortable, un drap de bain ou bien un tapis et une petite couverture.

