Relaxation parents-enfants (6-10 ans) Trosly-Breuil, 23 mars 2022, Trosly-Breuil.

Relaxation parents-enfants (6-10 ans) Trosly-Breuil

2022-03-23 16:00:00 – 2022-03-23 17:30:00

Trosly-Breuil Oise Trosly-Breuil

25 25 Nouveau, les ateliers de relaxation parents-enfants (6-10 ans) ont lieu désormais le mercredi après-midi de 16h à 17h30 à la Pièce en Plus (Trosly). Venez vivre avec votre enfant un moment privilégié de détente et de complicité, dans une atmosphère ludique et créative ! Possibilité de venir pour une, deux séances, ou plus, selon ses disponibilités ! Toutes les dates sur l’affiche, attention la deuxième séance d’avril est exceptionnellement le samedi 23 de 10h30 à 12h00.

Nouveau, les ateliers de relaxation parents-enfants (6-10 ans) ont lieu désormais le mercredi après-midi de 16h à 17h30 à la Pièce en Plus (Trosly). Venez vivre avec votre enfant un moment privilégié de détente et de complicité, dans une atmosphère ludique et créative ! Possibilité de venir pour une, deux séances, ou plus, selon ses disponibilités ! Toutes les dates sur l’affiche, attention la deuxième séance d’avril est exceptionnellement le samedi 23 de 10h30 à 12h00.

instant.chrysalide@gmail.com +33 6 19 77 82 08 http://lapieceenplus.wordpress.com/

Nouveau, les ateliers de relaxation parents-enfants (6-10 ans) ont lieu désormais le mercredi après-midi de 16h à 17h30 à la Pièce en Plus (Trosly). Venez vivre avec votre enfant un moment privilégié de détente et de complicité, dans une atmosphère ludique et créative ! Possibilité de venir pour une, deux séances, ou plus, selon ses disponibilités ! Toutes les dates sur l’affiche, attention la deuxième séance d’avril est exceptionnellement le samedi 23 de 10h30 à 12h00.

Maryvonne Le Page

Trosly-Breuil

dernière mise à jour : 2022-03-15 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise