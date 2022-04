Relaxation guidée Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Relaxation guidée Moulins, 15 avril 2022, Moulins. Relaxation guidée 25 rue des Combattants en AFN (ancien cinéma Les Mariniers) Moulins

2022-04-15 – 2022-04-15 25 rue des Combattants en AFN (ancien cinéma Les Mariniers)

Moulins Allier Moulins EUR 12 12 Séance de relaxation guidée. defitslady@orange.fr +33 4 70 34 42 14 http://www.defitslady.fr/ 25 rue des Combattants en AFN (ancien cinéma Les Mariniers) Moulins

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Moulins Adresse 25 rue des Combattants en AFN (ancien cinéma Les Mariniers) Ville Moulins lieuville 25 rue des Combattants en AFN (ancien cinéma Les Mariniers) Moulins Departement Allier

Moulins Moulins Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins/

Relaxation guidée Moulins 2022-04-15 was last modified: by Relaxation guidée Moulins Moulins 15 avril 2022 Allier moulins

Moulins Allier