du dimanche 20 mars au dimanche 10 avril à Domaine de Ginouilhac

Atelier d’initiation à la relaxation aux bols tibétains et naturopathie pour asseoir un meilleur bien-être émotionnel. La naturopathie utilise plusieurs techniques pour renforcer le terrain et notamment les thérapies par le son. Dans cet atelier, nous avons voulu unir ces deux disciplines pour vous offrir un maximum d’outils « pratico pratique » pour gérer votre stress et développer votre bien-être.

45 euros

Domaine de Ginouilhac 8 Allée de Ginouilhac, 33320 Le Taillan-Médoc

