Relaxation et découverte de la sophrologie sur la plage Houlgate Houlgate Catégories d’évènement: Calvados

Houlgate

Relaxation et découverte de la sophrologie sur la plage Houlgate, 13 juillet 2022, Houlgate. Relaxation et découverte de la sophrologie sur la plage Houlgate

2022-07-13 10:00:00 – 2022-07-13 11:00:00

Houlgate Calvados Houlgate Dans un cadre propice à la relaxation, venez évacuer les tensions du quotidien et vous recentrer sur votre respiration ! Pensez à vous munir d’un tapis ou d’une serviette et d’un plaid. Tous les mercredis. À partir de 12 ans, places limitées. Dans un cadre propice à la relaxation, venez évacuer les tensions du quotidien et vous recentrer sur votre respiration ! Pensez à vous munir d’un tapis ou d’une serviette et d’un plaid. Tous les mercredis. À partir de 12 ans, places limitées. +33 6 81 49 39 39 Dans un cadre propice à la relaxation, venez évacuer les tensions du quotidien et vous recentrer sur votre respiration ! Pensez à vous munir d’un tapis ou d’une serviette et d’un plaid. Tous les mercredis. À partir de 12 ans, places limitées. Houlgate

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Houlgate Autres Lieu Houlgate Adresse Ville Houlgate lieuville Houlgate Departement Calvados

Houlgate Houlgate Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/houlgate/

Relaxation et découverte de la sophrologie sur la plage Houlgate 2022-07-13 was last modified: by Relaxation et découverte de la sophrologie sur la plage Houlgate Houlgate 13 juillet 2022 Calvados Houlgate

Houlgate Calvados