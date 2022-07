Relaxation dynamique & Océanothérapie

Relaxation dynamique & Océanothérapie, 26 août 2022, . Relaxation dynamique & Océanothérapie



2022-08-26 11:00:00 – 2022-08-26 12:00:00 EUR Face à l’immensité de l’océan atlantique au gré du son des vagues, éveil corporel, cohérence cardiaque et sophrologie, un temps de pause pour se relier à soi et aux éléments Ainsi vous vivrez pleinement une expérience unique de pur bien-être : des exercices d’ancrage, de respirations, de marche consciente et d’étirements doux faisant appel à tous vos ressentis, tous vos sens. Vous repartirez ainsi rempli de sérénité et de bien-être. Face à l’immensité de l’océan atlantique au gré du son des vagues, éveil corporel, cohérence cardiaque et sophrologie, un temps de pause pour se relier à soi et aux éléments. Face à l’immensité de l’océan atlantique au gré du son des vagues, éveil corporel, cohérence cardiaque et sophrologie, un temps de pause pour se relier à soi et aux éléments Ainsi vous vivrez pleinement une expérience unique de pur bien-être : des exercices d’ancrage, de respirations, de marche consciente et d’étirements doux faisant appel à tous vos ressentis, tous vos sens. Vous repartirez ainsi rempli de sérénité et de bien-être. dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville