RELAXATION Complexe Langevin, 27 avril 2022, Bègles.

RELAXATION

Complexe Langevin, le mercredi 27 avril à 10:00

La relaxation a pour but d’apaiser les tensions afin de retrouver plus de calme en soi. Il s’agit de se concentrer sur son corps en relâchant ses muscles, et ainsi faire le vide en soi. De manière à mettre à distance le stress qui peut nous envahir au quotidien. **L’inscription au préalable est préférable.** _Cette animation CAP33 est accessible aux familles et aux personnes de plus de 15 ans._ **CONSIGNE POUR LA PRATIQUE :** * Utilisation de gel systématiquement pour accéder aux activités, * Une paire de chaussures propres et adaptées sera nécessaire pour la pratique des activités en salle. **Selon la météo, les activités sont susceptibles d’être annulées.**

GRATUIT – Inscriptions par téléphone

La Maison Sport Santé de Bègles vous accompagne, en partenariat avec CAP33, sur des activités proposées pendant les vacances !

Complexe Langevin 129, Bis Rue de Lauriol 33130 Bègles Bègles Terres Neuves Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T11:00:00