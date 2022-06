Relaxation au son du Handpan Martigues, 12 juin 2022, Martigues.

Relaxation au son du Handpan La Couronne 4 chemin des Tamaris Martigues

2022-06-12 – 2022-06-12 La Couronne 4 chemin des Tamaris

Martigues 13500

20 20 Je vous invite à partager un voyage autour de ce magnifique instrument rassemblant mes influences et mes expériences.



Je saurai vous accompagner tout au long de cette relaxation, tout en douceur et en subtilité…



Venez apprécier les bienfaits de cet instrument, jugez en par vous-même !

Pour cet évènement je vous conseille (fortement) de venir avec vos propres Coussins/Tapis de sol/Couvertures… Ceci dans le but de pousser la relaxation et votre confort au maximum.

Venez vous laisser bercer par la douceur du handpan cet instrument d’origine Suisse aux Sonorités subtiles et envoutantes, inspiré du Steel Drum.

jcdebove@gmail.com +33 6 50 53 19 84

