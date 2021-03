Paris Online Paris Relations presse et HealthTech Online Paris Catégorie d’évènement: Paris

Relations presse et HealthTech Online, 7 avril 2021-7 avril 2021, Paris. Relations presse et HealthTech

Online, le mercredi 7 avril à 13:30

**AU PROGRAMME** Quelle stratégie presse adopter ?

Dans « Relations Presse », le plus important c’est le mot “Relation”

Cibler le bon média pour toucher le bon lectorat : investisseur, professionnels de santé, industriels de la santé, grand public/patient

Les bonnes pratiques de communication avec les journalistes : « do’s and don’ts » – Par Jacques Bernard TASTE (Biotech Finances) Ophélie PHILIPOT est ingénieur-docteur dans les biotechnologies appliquées la santé. Après plus de 10 ans d’accompagnement de sociétés HealthTech (biotech, medtech, e-santé), elle s’est spécialisée et positionnée sur un des maillons faibles de leur stratégie de développement : la communication externe. Pourquoi maillon faible ? Parce que souvent négligée ou insuffisamment maîtrisée. Pourquoi stratégique ? Parce qu’elle est indissociable d’une stratégie marketing efficace, en phase de « start » comme de « scale ». Passionnée par l’innovation biomédicale, Ophélie accompagne aujourd’hui les HealthTech en renforçant leur équipe sur le plan communication et marketing. Du pilotage d’une étude de marché, à l’animation des réseaux sociaux, en passant par la programmation évènementielle et les relations avec les médias, elle s’occupe de la stratégie communication & marketing et sa mise en œuvre opérationnelle. Jacques Bernard TASTE – Fondateur et président de Biotech Finances. Biotech Finances a été créée en 1999 par le groupe les Echos (pôle des lettres professionnelles du quotidien les Échos) et rachetée en janvier 2005 par Jacques-Bernard Taste. Biotech Finances participe à la valorisation du secteur de la healthtech en apportant le regard d’un média indépendant et pertinent sur l’ensemble des opérations qui s’y déroulent. Biotech Finances se déploie à la fois dans le print et le web. **Adhérents de MEDICALPS et/ou du village by CA : Gratuit**

**Non-adhérent : 29€**

Adhérent : Gratuit // Non-adhérent : 29€

» Comment (et pourquoi) faire des Relations Presse un levier stratégique pour le développement de sa HealthTech » Online web Paris Paris 13e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-07T13:30:00 2021-04-07T14:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Online Adresse web Ville Paris