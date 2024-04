Relations de la Résistance avec les services secrets à Londres pour préparer et réussir le Débarquement rue du Bassin Courseulles-sur-Mer, jeudi 6 juin 2024.

Relations de la Résistance avec les services secrets à Londres pour préparer et réussir le Débarquement rue du Bassin Courseulles-sur-Mer Calvados

Association Cercle des Cultures de Courseulles organise une conférence exceptionnelle le 6 juin 2024

Ghislain QUÉTEL, fils de Résistant groupe Louvel, auteur de Résistance et Libération en Pays d’Auge… et de Cherbourg à Pont-Audemer jusqu’à Amiens présente

Une conférence civique et patriotique, inédite et gratuite, sur la Résistance qui apporte des informations méconnues, voire encore secrètes, sur les relations des Résistants présents en Normandie avec les services secrets alliés à Londres, après 15 ans de recherche quasiment plein temps.

Réalité ou fiction ? Cette conférence répond à la question des spectateurs ayant vu le film intitulé Le Mur de l’Atlantique dans lequel Bourvil vole un plan des fortifications allemandes du littoral entre Cherbourg et Honfleur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 15:00:00

fin : 2024-06-06 17:00:00

rue du Bassin Salle du Bassin Joinville

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie

