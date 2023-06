Observation de la migration des oiseaux à Cassis​ Relais télévision de La Saoupe Cassis, 3 septembre 2023, Cassis.

Cassis,Bouches-du-Rhône

Chaque automne c’est le rendez-vous des ornithologues !.

2023-09-03 à 07:30:00 ; fin : 2023-09-03 11:30:00. .

Relais télévision de La Saoupe

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Every autumn it is the meeting point of the ornithologists!

Todos los otoños es el lugar ideal para los observadores de aves

Jeden Herbst ist es ein Treffpunkt für Ornithologen!

Mise à jour le 2023-06-01 par Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARBE)