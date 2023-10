Cet évènement est passé Observation de la migration des oiseaux à Cassis​ Relais télévision de La Saoupe, 13260 Cassis Cassis Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Cassis Observation de la migration des oiseaux à Cassis​ Relais télévision de La Saoupe, 13260 Cassis Cassis, 3 septembre 2023, Cassis. Observation de la migration des oiseaux à Cassis​ 3 septembre et 8 octobre Relais télévision de La Saoupe, 13260 Cassis Gratuit. Vous aussi, levez les yeux au ciel et observez le ballet des oiseaux migrateurs ! Depuis le sommet de La Saoupe qui domine Cassis, nous identifierons et compterons les oiseaux en migration. INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Difficulté : aucune, 343m d’altitude

Durée : 4h

Activité organisée par Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/observation-de-la-migration-des-oiseaux-a-cassis Relais télévision de La Saoupe, 13260 Cassis Relais télévision de La Saoupe, 13260 Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/observation-de-la-migration-des-oiseaux-a-cassis »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/observation-de-la-migration-des-oiseaux-a-cassis »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-03T09:30:00+02:00 – 2023-09-03T13:30:00+02:00

