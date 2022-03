Relais pour la Vie Décathlon Campus, 11 juin 2022, Villeneuve-d'Ascq.

**A l’occasion de son 11ème Relais pour la Vie, le Comité du Nord de la Ligue Nationale contre le cancer réunira les 11 et 12 Juin 2022, à Décathlon Campus de Villeneuve d’Ascq, pendant 24H non-stop, celles et ceux qui se mobilisent et luttent contre la maladie.** De jour comme de nuit, des équipes se relaient pour courir ou marcher, pour les plus sportifs sans s’arrêter, symbole du combat mené au quotidien par les malades. En 2019, 3 316 relayeurs et 39 équipes se sont mobilisés à Seclin. 20 161€ collectés ont permis le développement d’accompagnement diététique au Comité du Nord. En 2022, les fonds collectés permettront de développer un parcours de bien-être à travers la sophrologie et le yoga. Avec votre concours, nous souhaitons continuer de développer ces activités qui correspondent à un réel besoin des personnes malades éprouvées par les traitements. **Pour nous aider à développer nos activités, venez participer à notre Relais pour la Vie !** Mais au-delà du défi, le Relais pour la Vie c’est aussi une grande fête populaire et familiale. Des animations, un village associatif, de la restauration, des animations enfants seront spécialement créé pour l’occasion. Tout le monde est attendu du samedi 11 Juin 16h au dimanche 12 Juin 16h, pour célébrer les personnes touchées par le cancer et soutenir ainsi leur combat du quotidien. **Où ? :** Décathlon Campus – 4 Bd de Mons, 59650 Villeneuve-d’Ascq **Inscriptions :** Les inscriptions ainsi que les dons seront possible prochainement sur le site [www.relaispourlavie.net](https://relaispourlavie.net/relais-pour-la-vie-du-nord/)

6€ par adulte, 2€ par enfant de 6 à 12 ans, Gratuit pour les moins de 6 ans

Décathlon Campus 4 bd de Mons 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



2022-06-11T16:00:00 2022-06-11T23:59:00;2022-06-12T00:00:00 2022-06-12T16:00:00