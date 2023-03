« POP! Explorer l’extraordinaire dans le quotidien » du 20 au 24 mars 2023 Relais Petite Enfance ScaraBée d’Aure, 20 mars 2023, Littry.

Le lundi 20 mars à partir de 9h00 au Multi-Accueil Les p’tits loups d’Omaha. (Accès face à la maison des services au public 3 allée de la deuxième Division Américaine).

Le mardi 21 mars de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30 à l’école

primaire de Trévières

Le mercredi 22 mars de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30, de 16h15 à 17h15 et de 17h30 à 18h30 à l’école primaire de Trévières.

Le jeudi 23 mars de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30 à l’école primaire de Trévières.

Le vendredi 24 mars de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30 à l’école

primaire de Trévières.

Les parents, et les fratries sont les bienvenus !

Relais Petite Enfance ScaraBée d’Aure 1342 route de Balleroy 14330 Le Molay-Littry Littry 14330 Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T09:00:00+01:00 – 2023-03-20T19:00:00+01:00

