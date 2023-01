semaine de la petite enfance Relais Petite Enfance Montmorency 7 rue de bouvines 14200 Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’Évènement: Calvados

Hérouville-Saint-Clair

semaine de la petite enfance Relais Petite Enfance Montmorency 7 rue de bouvines 14200 Hérouville-Saint-Clair, 23 mars 2023, Hérouville-Saint-Clair. semaine de la petite enfance 23 et 24 mars Relais Petite Enfance Montmorency 7 rue de bouvines 14200 Hérouville-Saint-Clair Des animations autour de la semaine de la petite enfance serons proposées aux enfants, parents et assistants maternels. Relais Petite Enfance Montmorency 7 rue de bouvines 14200 Hérouville-Saint-Clair 7 rue de bouvines 14200 Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T09:30:00+01:00

2023-03-24T11:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Hérouville-Saint-Clair Autres Lieu Relais Petite Enfance Montmorency 7 rue de bouvines 14200 Hérouville-Saint-Clair Adresse 7 rue de bouvines 14200 Hérouville-Saint-Clair Ville Hérouville-Saint-Clair lieuville Relais Petite Enfance Montmorency 7 rue de bouvines 14200 Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Departement Calvados

Relais Petite Enfance Montmorency 7 rue de bouvines 14200 Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herouville-saint-clair/

semaine de la petite enfance Relais Petite Enfance Montmorency 7 rue de bouvines 14200 Hérouville-Saint-Clair 2023-03-23 was last modified: by semaine de la petite enfance Relais Petite Enfance Montmorency 7 rue de bouvines 14200 Hérouville-Saint-Clair Relais Petite Enfance Montmorency 7 rue de bouvines 14200 Hérouville-Saint-Clair 23 mars 2023 Hérouville-Saint-Clair Relais Petite Enfance Montmorency 7 rue de bouvines 14200 Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair

Hérouville-Saint-Clair Calvados