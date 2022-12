semaine de la petite enfance Relais petite enfance l’Eglantine Riedisheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Riedisheim

semaine de la petite enfance Relais petite enfance l’Eglantine, 22 décembre 2022, Riedisheim. semaine de la petite enfance Jeudi 22 décembre, 09h00 Relais petite enfance l’Eglantine Ateliers d’éveil culturel et artistique. Relais petite enfance l’Eglantine 20 rue du Beau Site 68400 riedisheim Riedisheim 68400 Haut-Rhin Grand Est La semaine de la petite enfance sera l’occasion de proposer divers ateliers créatifs aux tout-petits, en impliquant les assistantes maternelles et parents du territoire du Relais petite enfance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-22T09:00:00+01:00

2022-12-22T11:00:00+01:00

