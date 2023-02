Semaine Nationale de la Petite Enfance Relais Petite Enfance de Mézières-sur-Seine Mézières-sur-Seine Catégories d’Évènement: Mézières-sur-Seine

Yvelines

Semaine Nationale de la Petite Enfance Relais Petite Enfance de Mézières-sur-Seine, 25 mars 2023, Mézières-sur-Seine. Semaine Nationale de la Petite Enfance Samedi 25 mars, 09h30 Relais Petite Enfance de Mézières-sur-Seine Les tout-petits (0/3 ans) accompagnés de leurs parents pourront profiter de diverses découvertes. Relais Petite Enfance de Mézières-sur-Seine Rue Maurice Fricotté, 78970 Mézières Sur Seine Mézières-sur-Seine 78970 Yvelines Île-de-France Cette année, la Semaine Nationale de la Petite Enfance, qui a pour objectif de valoriser le trio parent-enfant-professionnel, soufflera ses 10 bougies. Elle se tiendra du 18 au 25 mars partout en France, et plus particulièrement le samedi 25 mars à Mézières-sur-Seine. Retour ligne automatique

Et c’est un thème plein de peps et pétillant qui a été choisi pour l’occasion : « POP ! Explorer l’extraordinaire dans le quotidien ». Les tout-petits (0/3 ans) accompagnés de leurs parents pourront profiter de diverses découvertes : musique, psychomotricité, petits ateliers et d’un moment de partage avec nos intervenants, assistantes maternelles et animatrices du RPE.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T09:30:00+01:00

2023-03-25T12:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Mézières-sur-Seine, Yvelines Autres Lieu Relais Petite Enfance de Mézières-sur-Seine Adresse Rue Maurice Fricotté, 78970 Mézières Sur Seine Ville Mézières-sur-Seine lieuville Relais Petite Enfance de Mézières-sur-Seine Mézières-sur-Seine Departement Yvelines

Relais Petite Enfance de Mézières-sur-Seine Mézières-sur-Seine Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mezieres-sur-seine/

Semaine Nationale de la Petite Enfance Relais Petite Enfance de Mézières-sur-Seine 2023-03-25 was last modified: by Semaine Nationale de la Petite Enfance Relais Petite Enfance de Mézières-sur-Seine Relais Petite Enfance de Mézières-sur-Seine 25 mars 2023 Mézières-sur-Seine Relais Petite Enfance de Mézières-sur-Seine Mézières-sur-Seine

Mézières-sur-Seine Yvelines