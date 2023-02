Semaine Nationale de la Petite Enfance Relais Petite Enfance de Mézières-sur-Seine Mézières-sur-Seine Catégories d’Évènement: Mézières-sur-Seine

Yvelines

Semaine Nationale de la Petite Enfance Relais Petite Enfance de Mézières-sur-Seine, 25 mars 2023, Mézières-sur-Seine. Semaine Nationale de la Petite Enfance Samedi 25 mars, 09h30 Relais Petite Enfance de Mézières-sur-Seine Semaine Nationale de la Petite Enfance le samedi 25 mars 2023 Relais Petite Enfance de Mézières-sur-Seine Rue Maurice Fricotté, 78970 Mézières Sur Seine Mézières-sur-Seine 78970 Yvelines Île-de-France Cette année, la Semaine Nationale de la Petite Enfance, qui a pour objectif de valoriser le trio parent-enfant-professionnel, soufflera ses 10 bougies. Elle se tiendra du 18 au 25 mars partout en France, et plus particulièrement le samedi 25 mars à Mézières-sur-Seine.

Et c’est un thème plein de peps et pétillant qui a été choisi pour l’occasion : « POP ! Explorer l’extraordinaire dans le quotidien ». Les tout-petits (0/3 ans) accompagnés de leurs parents pourront profiter de diverses découvertes : musique, psychomotricité, petits ateliers et d’un moment de partage avec nos intervenants, assistantes maternelles et animatrices du RPE. QUAND Samedi 25 mars 2023 de 9h30 à 12h30 QUI Réunir professionnels, enfants et parents. OÙ Au Relais Petite Enfance Rue Maurice Fricotté, 78970 Mézières Sur Seine AMBITION Favoriser l’éveil artistique et culturel des enfants à partir de 3 mois. Des ateliers conçus à partir de propositions pédagogiques. Eclairer les parents sur les enjeux fondamentaux liés aux 1000 premiers jours et les encourager dans leur rôle.

Valoriser le travail des professionnelles de la Petite Enfance. INFORMATIONS Pour tout renseignement complémentaire : 06.32.92.18.82/ram@mezieres78.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T09:30:00+01:00

2023-03-25T12:30:00+01:00

