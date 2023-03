Relaxation Relais Petite Enfance de la Vallée de la Marne Bienville Catégories d’Évènement: Bienville

Haute-Marne

Relaxation Relais Petite Enfance de la Vallée de la Marne, 22 mars 2023, Bienville. Relaxation Mercredi 22 mars, 10h00 Relais Petite Enfance de la Vallée de la Marne Entrée libre sur réservation préalable pour les 0-3 ans accompagnés d’un parent et/ou d’un(e) assistant(e) maternel(le)

Durée : 1 heure Relais Petite Enfance de la Vallée de la Marne 15 rue de marne, 52410 Eurville-Bienville Bienville 52410 Haute-Marne Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T10:00:00+01:00 – 2023-03-22T11:00:00+01:00

2023-03-22T10:00:00+01:00 – 2023-03-22T11:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bienville, Haute-Marne Autres Lieu Relais Petite Enfance de la Vallée de la Marne Adresse 15 rue de marne, 52410 Eurville-Bienville Ville Bienville Departement Haute-Marne Lieu Ville Relais Petite Enfance de la Vallée de la Marne Bienville

Relais Petite Enfance de la Vallée de la Marne Bienville Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bienville/

Relaxation Relais Petite Enfance de la Vallée de la Marne 2023-03-22 was last modified: by Relaxation Relais Petite Enfance de la Vallée de la Marne Relais Petite Enfance de la Vallée de la Marne 22 mars 2023 Bienville Relais Petite Enfance de la Vallée de la Marne Bienville

Bienville Haute-Marne