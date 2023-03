Semaine de la petite enfance 2023 Relais petite enfance de la madeleine Evreux Évreux Catégories d’Évènement: Eure

Semaine de la petite enfance 2023 Relais petite enfance de la madeleine Evreux, 20 mars 2023, Évreux. Semaine de la petite enfance 2023 20 – 24 mars Relais petite enfance de la madeleine Evreux Toute la semaine des ateliers POP seront proposés en lien avec la crèche familiale d’Evreux :

Histoires pop up animée

Explorations géométriques en couleurs

Pop cake chocolaté

Doux défouloir en musique

Manipulation pop et jeux de lumières Relais petite enfance de la madeleine Evreux 11 rue Victoria mxenge 27000 Evreux Évreux 27000 madeleine Eure Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T09:30:00+01:00 – 2023-03-20T11:00:00+01:00

2023-03-24T09:30:00+01:00 – 2023-03-24T11:00:00+01:00

Relais petite enfance de la madeleine Evreux
Adresse 11 rue Victoria mxenge 27000 Evreux
Ville Évreux
Departement Eure

Semaine de la petite enfance 2023 Relais petite enfance de la madeleine Evreux 2023-03-20

