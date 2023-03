Semaine de la petite enfance 2023 Relais petite enfance centre-ville Evreux Évreux Catégories d’Évènement: Eure

Semaine de la petite enfance 2023 Relais petite enfance centre-ville Evreux, 21 mars 2023, Évreux. Semaine de la petite enfance 2023 21 – 24 mars Relais petite enfance centre-ville Evreux 21 mars Matin au RPE Evreux centre-ville Atelier créatif mouvements POP Goûter POP Après-midi EAJE Navarre parcours sensoriel

fabrication instrument de musique POP

Comptines & livres POP UP

Goûter POP 23 mars Matin à la maison de la petite enfance Evreux Mur sensoriel

fabrication instrument de musique POP

Construction/démolition mur de briques Après-midi Midi maison de la petite enfance fabrication instrument de musique POP 24 mars Matin au RPE Evreux centre-ville Atelier créatif

MOuvements POP

Goûter POP Relais petite enfance centre-ville Evreux 52 rue isambard 27000 Evreux Évreux 27000 centre-ville Eure Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T09:30:00+01:00 – 2023-03-21T11:00:00+01:00

2023-03-24T09:30:00+01:00 – 2023-03-24T11:00:00+01:00

