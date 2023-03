Une histoire de cubes Relais Petite enfance Caramel Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Une histoire de cubes Relais Petite enfance Caramel, 22 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Une histoire de cubes Mercredi 22 mars, 10h15, 11h00 Relais Petite enfance Caramel Gratuit sur réservation le 1er mars 2023 Mercredi 22 mars 2023 à 10h15 et 11h, venez vivre un temps de contes autour des cubes à histoires animé par deux conteuses de la médiathèque au relais petite enfance Caramel.

Public : 0/4 ans

Gratuit

Réservation le mercredi 1er mars de 14h à 17h par téléphone au 03 59 31 60 28. Relais Petite enfance Caramel Allée du cercle 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T10:15:00+01:00 – 2023-03-22T11:00:00+01:00

2023-03-22T11:00:00+01:00 – 2023-03-22T11:45:00+01:00

