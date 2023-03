POP STARS RELAIS PETITE ENFANCE Baldersheim Catégories d’Évènement: Baldersheim

Haut-Rhin

POP STARS RELAIS PETITE ENFANCE, 22 mars 2023, Baldersheim. POP STARS Mercredi 22 mars, 09h30 RELAIS PETITE ENFANCE Atelier chanté ouverts aux assistantes maternelles et parents ainsi qu’aux enfants de 0 à 6 ans RELAIS PETITE ENFANCE 3 RUE DES CIGOGNES 68390 BALDERSHEIM Baldersheim 68390 Haut-Rhin Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T09:30:00+01:00 – 2023-03-22T11:00:00+01:00

2023-03-22T09:30:00+01:00 – 2023-03-22T11:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Baldersheim, Haut-Rhin Autres Lieu RELAIS PETITE ENFANCE Adresse 3 RUE DES CIGOGNES 68390 BALDERSHEIM Ville Baldersheim Departement Haut-Rhin Lieu Ville RELAIS PETITE ENFANCE Baldersheim

RELAIS PETITE ENFANCE Baldersheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baldersheim/

POP STARS RELAIS PETITE ENFANCE 2023-03-22 was last modified: by POP STARS RELAIS PETITE ENFANCE RELAIS PETITE ENFANCE 22 mars 2023 Baldersheim RELAIS PETITE ENFANCE Baldersheim

Baldersheim Haut-Rhin