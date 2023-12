Spectacle de Noël pour les ptits bouts Relais Petite Enfance Airvault, 21 décembre 2023 07:00, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Le Relais Petite Enfance du Centre Socio Culturel de l’Airvaudais Val du Thouet propose des animations toute l’année pour les enfants non scolarisés, accompagnés d’un adulte référent. Chaque jeudi, un rendez-vous est proposé en matinée pour les parents, les assistantes maternelles et évidemment, les enfants : « Les ptits bouts ». Ce jeudi 21 décembre, c’est le spectacle de Noël à 10 h, au Relais avec Cédric Noël de « La Fabrique à histoires », avec « le Noël d’Isidore ». Sur inscription. Relais Petite Enfance : 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org.

Relais Petite Enfance Rue de la Chaperonnière

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Relais Petite Enfance of the Centre Socio Culturel de l’Airvaudais Val du Thouet offers activities all year round for children not attending school, accompanied by an adult. Every Thursday, a morning event is organized for parents, childminders and, of course, children: « Les ptits bouts ». This Thursday, December 21, it’s the Christmas show at 10 a.m. at the Relais with Cédric Noël from « La Fabrique à histoires », with « Le Noël d’Isidore ». Registration required. Relais Petite Enfance: 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org

El Relais Petite Enfance del Centre Socio Culturel de l’Airvaudais Val du Thouet ofrece durante todo el año actividades para niños no escolarizados acompañados de un adulto. Todos los jueves se organiza una actividad matinal para padres, cuidadores y, por supuesto, los niños: « Les ptits bouts ». Este jueves, 21 de diciembre, habrá un espectáculo navideño a las 10 h en el Relais con Cédric Noël de « La Fabrique à histoires », con « Le Noël d’Isidore ». Inscripción obligatoria. Relais Petite Enfance: 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org

Das Relais Petite Enfance des Centre Socio Culturel de l’Airvaudais Val du Thouet bietet das ganze Jahr über Veranstaltungen für Kinder an, die noch nicht eingeschult sind und von einer erwachsenen Bezugsperson begleitet werden. Jeden Donnerstag gibt es einen Vormittagstermin für Eltern, Tagesmütter und natürlich die Kinder: « Les ptits bouts ». Am Donnerstag, den 21. Dezember, findet um 10 Uhr im Relais eine Weihnachtsaufführung mit Cédric Noël von « La Fabrique à histoires » mit « Le Noël d’Isidore » statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Relais Petite Enfance: 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org

Mise à jour le 2023-12-04 par CC Airvaudais Val du Thouet