Bulle de bien-être en famille – Quinzaine de la parentalité Relais Petite Enfance Airvault, 18 novembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Le Relais Petite Enfance du Centre Socio Culturel de l’Airvaudais Val du Thouet propose des ateliers toute l’année pour les enfants, accompagnés d’un adulte référent. Du 13 au 24 novembre, de nombreuses animations seront proposées dans le cadre de la quinzaine de la parentalité (programme complet dans les images). Le samedi 18 novembre, des duos parent-enfant sont proposés de 9 h à 12 h. Pour chaque atelier, trois créneaux possibles : 9 h – 9 h 45, 10 h – 10 h 45 et 11 h – 11 h 45. Présentation de la foetoaquathérapie, motricité, réflexologie (à partir de 4 ans), du yoga et de la kinésiologie, à partir de 6 ans. Inscriptions avant le 10 novembre auprès du Relais Petite Enfance : 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Relais Petite Enfance Rue de la Chaperonnière

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Relais Petite Enfance of the Centre Socio Culturel de l’Airvaudais Val du Thouet offers workshops all year round for children, accompanied by an adult. From November 13 to 24, a wide range of activities will be offered as part of the « Quinzaine de la Parentalité » (see pictures for full program). On Saturday November 18, parent-child duets are offered from 9am to 12pm. There are three possible times for each workshop: 9:00 – 9:45 a.m., 10:00 – 10:45 a.m. and 11:00 – 11:45 a.m. Introduction to foetoaquatherapy, motricity, reflexology (from age 4), yoga and kinesiology (from age 6). Registrations before November 10 with Relais Petite Enfance: 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org

El Relais Petite Enfance del Centre Socio Culturel de l’Airvaudais Val du Thouet ofrece durante todo el año talleres para niños acompañados de un adulto. Del 13 al 24 de noviembre, se propone una amplia gama de actividades en el marco de la Quincena de la Paternidad (programa completo en las imágenes). El sábado 18 de noviembre, de 9:00 a 12:00, se proponen dúos de padres e hijos. Hay tres franjas horarias para cada taller: de 9:00 a 9:45, de 10:00 a 10:45 y de 11:00 a 11:45. Iniciación a la foetoaquaterapia, la motricidad, la reflexología (a partir de 4 años), el yoga y la kinesiología (a partir de 6 años). Inscríbete antes del 10 de noviembre en el Relais Petite Enfance: 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org

Das Relais Petite Enfance des Centre Socio Culturel de l’Airvaudais Val du Thouet bietet das ganze Jahr über Workshops für Kinder an, die von einer erwachsenen Bezugsperson begleitet werden. Vom 13. bis 24. November werden im Rahmen der zwei Wochen der Elternschaft zahlreiche Veranstaltungen angeboten (vollständiges Programm in den Bildern). Am Samstag, den 18. November, werden von 9:00 bis 12:00 Uhr Eltern-Kind-Duos angeboten. Für jeden Workshop gibt es drei mögliche Zeitfenster: 9.00 – 9.45 Uhr, 10.00 – 10.45 Uhr und 11.00 – 11.45 Uhr. Vorgestellt werden Foetoaquatherapie, Motorik, Reflexzonenmassage (ab 4 Jahren), Yoga und Kinesiologie, ab 6 Jahren. Anmeldungen bis zum 10. November beim Relais Petite Enfance: 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org

Mise à jour le 2023-10-19 par CC Airvaudais Val du Thouet